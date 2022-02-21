'61 BİN LİRALIK BORÇ 83 BİN LİRA OLDU'
Aracının Köyceğiz'de durduğunu, aradan 10 ay geçtiğini ve aracın çürümeye başladığını söyleyen Kızıl, "Elime ulaşan kağıtlarda icranın yapıldığına dair senedin örnekleri var. Bunun dışında biz de üç tane farklı farklı dava açtık. Menfi tespit davası, icra itiraz davası ve suç davası. İcra itiraz davası açtık. Gününde girmediğimiz için, itiraz etmediğimiz için davaları kaybettik. Dolayısıyla 61 bin lira olan borcumuz yasal faiziyle 65 bin lira olmuş. İcra itirazlara ret yediğimiz için 83 bin liraya çıktı. Olmayan bir borç için borçlu olduk" dedi.
Kızıl, kiralama şirketinin kendisini dolandırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
'BENİM GİBİ 200 KİŞİ VAR'
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