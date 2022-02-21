Türkiye Gazetesi

Muğla Köyceğiz'de yaşayan bir turist rehberi araba kiralamak istedi, kiraladı ve kendi arabasından oldu. 2019 yılında bir iş için gittiği Denizli'de sözleşme imzalayarak arabasını kiralayan kızıl ertesi gün aracı teslim ettiğinde sözleşmenin kendisine teslim edilmediğini iddia etti.

sözleşmesinin altında senet olduğu için açığa senet imzalamış oldum ve bu şekilde beni dolandırdılar" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Lider Kızıl, "2019 yılında Denizli'de bir firmadan araç kiraladım, kiralamaaltında senet olduğu için açığa senet imzalamış oldum ve bu şekilde beni dolandırdılar" ifadelerini kullandı.

Arabayı kiraladıktan 2 yıl sonra yani 2021'in Nisan ayında bir sabah kapıda icra memuru ve jandarmaların, borçları yüzünden eve geldiğini belirterek " Biz olayın şokuyla ne olduğunu anlamadan imzamın olduğu senedi gösterdiler. Kim olduğunu bilmediğim U.E. adında biri rent a car firmasına atmış olduğumuz imza neticesinde kendi arabamızı haciz edeceklerini söyledi. Bu süreçten sonra jandarmaya, polise gittik. Bize bunun artık hukuk sürecinde olduğunu dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini söylediler. Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ama on aydır maalesef bir tek gelişme yok" diye konuştu.

'61 BİN LİRALIK BORÇ 83 BİN LİRA OLDU'

Aracının Köyceğiz'de durduğunu, aradan 10 ay geçtiğini ve aracın çürümeye başladığını söyleyen Kızıl, "Elime ulaşan kağıtlarda icranın yapıldığına dair senedin örnekleri var. Bunun dışında biz de üç tane farklı farklı dava açtık. Menfi tespit davası, icra itiraz davası ve suç davası. İcra itiraz davası açtık. Gününde girmediğimiz için, itiraz etmediğimiz için davaları kaybettik. Dolayısıyla 61 bin lira olan borcumuz yasal faiziyle 65 bin lira olmuş. İcra itirazlara ret yediğimiz için 83 bin liraya çıktı. Olmayan bir borç için borçlu olduk" dedi.

Kızıl, kiralama şirketinin kendisini dolandırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

'BENİM GİBİ 200 KİŞİ VAR'

Elinde arabasının yedek anahtarı ve ruhsatı ile kalakalan Kızıl, kimseye borcu olmadığını yalnızca sözleşmenin altına attığıimza yüzünden dolandırıldığını belirterek "Bu olay olduğunda hemen Denizli'ye gittim. Bizim gibi mağdur olan kişiler var mı? diye araştırdım. Bizi dolandıran kişiyi de araştırdım. Piyasada yaklaşık olarak 200 ve 250 kişi olduğu varsayılıyor ve toplamda 70 milyon gibi bir vurgundan bahsediyorlar. Arkadaşlar da benimle aynı durumda ve görüşüyoruz. Hatta tüm mağdurlar ile dolandırıcılık adında birbirimizle irtibatta olabilmek için Whatsapp grubu kurduk" diye konuştu.

'ARAÇ KİRALAMAK İSTEYENLER DİKKAT'

Rent a car tarafından dolandırıldığını iddia eden Kızıl, yaptığının hata olduğunu kabul edip ve kendisini gibi başkalarının da mağdur olmaması için uyarılarda bulunarak; "Araç kiralarken kesinlikle kontratın altında bir senet olduğu unutulmamalı ve araç teslim edilirken kesinlikle geri alınmalı. Aracın tesliminin ardından herhangi bir trafik borcu gelme ihtimaline karşı senedi bir süre ellerinde tutmak isteyebiliyorlar. Buna da kesinlikle inanılmamalı ve senet geri alınmalı. Çünkü günümüz teknolojisinde herhangi bir borç direk internet üzerinden kayıtlara yansıyor" ifadelerini kullandı.

'ADALETİMİZE GÜVENİYORUM'

Anne Arife Kızıl yetkililerden konu hakkında yardım isteyerek, "Benim yetkilerden bir tek ricam var. Adalet Bakanımız ve devlet yetkililerimizden yardım istiyorum. Biz adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmasınlar. Benim çocuğumun hakkını arasınlar. Lütfen rica ediyorum" dedi.