Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Serdar A., elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, intihar etmek isteyen kişiyle görüştü ancak Serdar A.'nın ikna olmaması üzerine müzakereci polis olay yerine çağırıldı.
EŞİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Müzakereci polis, Serdar A.’nın ağlayarak eşiyle sorunları olduğunu söylemesi üzerine, intihar girişiminde bulunan adamın eşini aradı. Eşiyle görüştürülen Serdar A., "Sevim, beni affet" dedi.
Yaklaşık yarım saat uğraşın sonunda Serdar A., eşinin bıçağı atması için konuşması üzerine bıçağı yere attı. Polis, ikna edilen Serdar A.’yı gözaltına aldı.
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