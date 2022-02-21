Türkiye Gazetesi

Ödemiş ilçesinde piknik yapmak için Gölcük gölü kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı.

Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Piknik faciaya döndü: Kardeşler boğuldu Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdikleri gibi kayıplara karıştı. 2'sinin cesedine ulaşılırken 1'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Piknikçilerin kavgası ölümle bitti Elazığ’da meydana gelen olayda aynı bölgede piknik yapanlar arasında çıkan kavga 1 kişinin ölümü ile son buldu.