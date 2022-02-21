Türkiye Gazetesi

Muğla’da Pınar Gültekin bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülmüştü.

Türkiye'nin kanını donduran cinayetin karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da ‘kasten öldürme’ suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin’in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

TUTUKLANDI

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10’uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan’a ertelenmişti. Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme: Diri diri yakıldığı ortaya çıktı 2020 yılının Temmuz ayında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in hayattayken yakıldığını ortaya koyan Adli Tıp Raporu duruşmada okundu.

Pınar Gültekin davasında mahkeme salonu karıştı! Muğla’da, Pınar Gültekin (27) cinayetinin görülmesine devam edildi. Pınar'ın katilinin bu sözlerinin ardından mahkeme salonu karıştı...

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: ABD’den istenen telefon şifresi çözüldü Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in cinayetinin 8. duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Avcı’nın Gültekin hakkında ortaya attığı iddia ABD’den gelen Android şifresi ile çürütüldü.