Türkiye Gazetesi

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da da yeniden ortaya çıktı.

Balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyası geçen sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında temizlenmişti.

10 BİN 664 METREKÜPLÜK ALAN TEMİZLENMİŞTİ

10 bin 664 metreküplük müsilaj temizliğinin ardından hem sahiller hem de balıkçılar rahar bir nefes almıştı. Ancak bahar aylarına yaklaşırken müsilaj kabusu yeniden baş gösterdi!. Bu yıl İstanbul'da ilk müsilaj birikintisi Maltepe açıklarında görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.

DENİZİN ALTINDA YOK

Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.

Denizin dibi müsilaja yeniliyor Denizin dibine inen müsilajın çok sayıda mercanı, süngerler de dâhil bentik canlıları öldürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Nur Eda Topçu “Tedbir alınmalı” dedi.

Müsilaj kabusu geri döndü Marmara ve Ege Denizi’nde geçen yıl ortaya çıkan ve balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj Çanakkale’de tekrar ortaya çıktı. Denizin üzerinde öbeklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.