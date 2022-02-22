Türkiye Gazetesi

Uzundere ilçesinde 87 yaşındaki Rıfat Kılıç aracıyla köyünden Uzundere ilçe merkezine hareket ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki işaret tabelasına ve bariyere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucu 87 yaşındaki yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta sıkışan Kılıç’ın itfaiye ekipleri tarafından aracın kapıları kesilerek cansız bedeni çıkartıldı. Yaşlı adamın cenazesi Uzundere ilçe hastanesini morguna kaldırıldı.

TEK EĞLENCESİYDİ

Yaşlı adamın köyünde tek yaşadığı ve yurt dışından emekli olduğu öğrenilirken kırmızı arabası için ‘tek eğlencem ‘ dediği ve her gün köyünden Uzundere ilçesine aracıyla gittiği öğrenildi. Aracının bakımını eksiksiz yaptıran yaşlı adamın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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