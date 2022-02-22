Türkiye Gazetesi

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir müzikholde bir şahıs pompalı tüfekle mekanda adeta dehşet saçtı. “Mami” lakaplı bir şahıs, müzikholde alkol aldı ve bir süre sonra mekanı terk etti. Ardından kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiği gerekçesiyle ayrıldığı mekana geri geldi ama bu kez elinde pompalı tüfekle vardı.

Alkolün etkisiyle içinde birçok kişinin bulunduğu mekanın kapısında defalarca kez rastgele ateş açan saldırgan, rahat tavırlarla aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu anlardan sonra çevrediklerin durumu ihbatrı üzerine Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti ve pompalı tüfekli saldırgan yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında şahsın emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” suçlarından 7 adet kaydı bulunan Muammer Ö. olduğunu belirledi.

Kağıthane polisi yaptıkları çalışmaların ardından Muammer Ö.’yü Nurtepe Mahallesi’nde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Kağıthane'de bir şahıs gittiği eğlence mekanında kendisiyle ilgilenilmediği ve fazla hesap getirildiğini öne sürerek mekana pompalı tüfekle ateş açtı.

DEHŞET VEREN ANLAR KAMERADA

Alkollü şahsın, eğlence mekanını giriş kapısına pompalı tüfekle ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir araçla mekanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş ettiği ve bu sırada tutukluk yapan tüfeği onarıp tekrar ateş ettiği görüldü.

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