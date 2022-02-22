Türkiye Gazetesi

Ankara’da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin arkadaşı ile Mersin’in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serada tropikal ürün yetiştirmeye başladı. Çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikip yetiştiren Serin, ilk hasattan 300 kilograma yakın ürün aldı. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 TL arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 TL’ye kadar ulaştığına dikkat çekti.

İLK HASATTA 300 KİLOGRAMA YAKIN ÜRÜN

Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, ”Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin’de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı. Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Kilogramı 100 ile 120 TL arasında gidiyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 TL’ye kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 TL arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim” dedi.

SİNİR HASTALARININ TERCİHİ

Meyvenin yurtdışında 'passiflora', Türkiye’de çarkıfelek, tutku veya aşk meyvesi olarak geçtiğine değinen Serin, ”Sakinleştirici bir özelliği var. Şurubunu yapıp içenler var. Sinir hastaları da kullanıyor. Çayı demleniyor rahatlatıcı bir etkisi var. Uyku problemi çekip ilaç almak istemeyenler doğal yoldan bu meyveyi tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı. İlk hasatta 300 kilogram civarında ürün aldığını aktaran Serin, bir kısmını kendi sattığını bir kısmını da toptan verdiğini kaydetti.

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