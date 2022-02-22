Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesinde bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi. Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi.

Olay bir anda büyüyürek kavgaya dönerken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.

ZÜLFİKAR KILICIYLA KOŞTU

Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaçıştı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.

Polisin gelmesiyle ayrılan taraflar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"ADAMIN BİRİNİN KILIÇ ÇEKİP ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Yaşanan kavgada gözünden ve elinden yaralanan Erkan Cinbir, taraflara aracı olmak ve olayı yatıştırmak için gittiği sırada böyle bir olayın yaşandığını anlattı. Olay anını anlatan Cinbir, "İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. 'Sen kimsin diyerek' bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var" ifadelerine yer verdi.

Samuray kılıçlı katilin aklı başındaymış İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Katil zanlısının ailesi, oğullarının akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu. Ancak Adli Tıp, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.