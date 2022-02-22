Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde müstakil bir evde oturan ve özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Şeyda Yazgan, mesai bitimi sonrasında rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Hastaneden eve dönen genç kadın ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti.

UYANDIRMAK İÇİN ODASINA GİRDİLER

Sabah odaya giren ailesi Yazgan'ı uyandırmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerin aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberle Yazgan'ın yakınları eve geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şeyda Yazgan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'da patenli gençlerden ölüme davetiye Antalya'da 8 patenli çocuk, trafikteki bir otomobile tutunarak patenle ilerlemeye çalıştılar. Cep telefonuna yansıyan o tehlikeli anlarda çocukların kırmızı ışıkta dans etmeleri ise pes dedirtti.