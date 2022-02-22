Türkiye Gazetesi

Van'da devriye atan jandarma ekipleri, düzensiz göçmenleri yakalamaya devam ediyor. Dur ihtarına uymayan iki minibüsten yüzden fazla düzensiz göçmen çıktı.

BİR MİNİBÜSTE 51 GÖÇMEN

Jandarma ekipleri, Muradiye ilçesinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan B.Y. yönetimindeki minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İKİNCİ MİNİBÜSTEN 56 KİŞİ ÇIKTI

Öte yandan, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi’nde devriye atan jandarma ekipleri, B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı minibüsü durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan B.E. yönetimindeki minibüs, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki olayda da yakalanan göçmenler işlemleri için Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, sürücüler B.Y. ve B.E. ise gözaltına alındı.

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