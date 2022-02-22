Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K.’yı (37), kazara vurdu. Kazara yeğenini vuran M.A.K., durumu 112'ye bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazif K., Samsat ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazif K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nazif K.’nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yeğenini kazara vuran M.A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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