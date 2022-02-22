Salihli ilçesinde Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri ikamete giremeyince Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, kapıyı kırarak içeri girerken, yaşlı karı kocanın cansız bedenleri ile karşılaştı.
ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR
Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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