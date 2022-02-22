Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar, yaşadığı apartmanın 6’ncı kattaki dairesin terasından atlayarak hayatına son verdi.

AİLESİ İLE BİRLİKTE YAŞIYORDU

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı. Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

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