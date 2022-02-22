Türkiye Gazetesi

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalara aralıksız devam ederken bu kapsamda Kızılağaç yol kontrol noktasında yapılan çalışmalarda, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.E. isimli şahıs yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın dikkatinden kaçamayan şüpheli B.E. gözaltına alındı.

Karakolda tamamlanan adli işlemlerin ardından B.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda, internette oynanan bahis paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması ya da ‘Cep Bank’ sistemi üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.