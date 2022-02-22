Türkiye Gazetesi

Bursa-İzmir karayolu üzerinde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, sağanak yağış sonrası kaza yapmaktan kurtulamadı. Bir anda kayan otobüs, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Feci kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü yağmur sebebiyle kayıp kontrolden çıkarak önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Bursa-İzmir karayolunun kaza sonrası kapandığını ve yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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