Ödemiş’in Ovakent yolu üzeri Kavukçu mevkiinde kaza meydana geldi. L.D. ( 57) yönetimindekikum yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ödemiş Belediyesi personeli Halil Kapan'a (27) çarpıp kaçtı. Kamyonun çarptığı Halil Kapan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktorun yaptığı öğrenildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinden sonra olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 27 yaşındaki Halil Kapan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ödemiş Belediyesinde Park Bahçe işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Halil Kapan'ın olay yerindeki ailesi sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Öte yandan, polis ekiplerinin yapmış olduğu takip sonucunda kamyon sürücüsü L.D. Ödemiş ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi.
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