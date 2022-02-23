Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana gelen olayda geçtiğimiz yıllarda ‘O Ses Türkiye’ isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan’ın üzerine tamirhane önünde otururken o esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs tarafından henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdı.

SÜRÜNEREK TAMİRHANEYE GİRİP YARDIM BEKLEDİ

Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi. Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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