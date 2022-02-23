Türkiye Gazetesi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi bulunmayan 32 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldı. Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından 'İstanbul’a geldiniz' denilerek Osmaniye’de zorla indirildi.

BANKER BİLO FİLMİ GERÇEK OLDU

Düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri kameralara yansırken, otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü’ne getirilen Afganistanlı 32 kişi, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. ‘Banker Bilo’ filminde de Şener Şen’in canlandırdığı ‘Maho’ karakteri, köylüleri Almanya yerine, İstanbul’a bırakmıştı.

‘Sağlıklı Fikirler’ kısa film olacak Yeşilay’ın bu sene 6’ncı defa organize ettiği “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması” için müracaatlar başladı.