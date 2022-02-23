Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de yasa dışı yollarla İngiltere’ye gitmek isteyen 5 genç, Afgan uyruklu çete üyeleri ile tanıştı. Gençleri İngiltere vaadi ile dolandıran çete Karlıbayır Mahallesi’nde aylar önce kiralanmış olan bir daireye getirdi. Burada Afgan çete bir hafta boyunca rehinelere işkence yaparak yakınlarından fidye istedi.

Türk rehinelerin yakınlarından 6 bin 280 Euro fidye alan çete üyeleri parayı Pakistan’da bir banka hesabına aktardı.

PARA GELMEZSE ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Parayı aldıktan sonra diğer rehineler içinde 18 bin Euro fidye isteyen çete üyeleri parayı alamazlarsa herkesi öldüreceklerini söyledi.

ABİSİNE ATTIĞI KONUM HAYATLARINI KURTARDI

Rehin alınan Türk gençlerinde bir tanesi Afgan çete üyeleri ile buluşmadan hemen önce şüphelenerek abisine konum attı. Konum ile birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerine başvuran vatandaşın ihbarı üzerine olay yerinde soruşturma yapan polis ekiplerini fark eden çete üyeleri kaçmaya başladı.

Polis ile çete üyeleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

Yaşanan kovalamacanın ardından çete üyelerinden 3 tanesi yakalanarak adli mercilere sevk edildi, diğerlerinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.