Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda Turgay Söklü isimli taksici havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada durak kahyasının saldırısına uğradı. Araçtaki müşteri ise ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahyanın arkadaşları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü konuyla ilgili şikayetçi oldu.

HEM MÜŞTERİYİ HEM TAKSİCİYİ DÖVDÜLER

Taksi durağı kahyası tarafından darp edilen taksi şoförü Turgay Söklü, “Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

55 yaşındaki taksicinin cesedi bulundu Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan taksicinin cesedi sazlıkta bulundu.