Türkiye Gazetesi

Şişli Kuştepe'de ev sahibinin polislere haber vermesi üzerine korkunç olay ortaya çıktı. Bir binada bulunan dairenin sahibi adam, evini kiraya verdiği Nijerya uyruklu Idahosa Alexander Prince’ye (41) yaklaşık 15 gündür ulaşamadı. Bunun üzerine ev sahibi, kiracısına ulaşamadığını ve başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İHBAR HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Kiracısından haber alamayan ev sahibinin durumu polislere bildirmesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kapıyı kimsenin açmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi nedeniyle itfaiye merdiveniyle balkondan daireye girdi.

Ev sahibinin kiracısına 15 gündür ulaşamaması üzerine gencin öldüğü ortaya çıktı.

YÜZÜSTÜ YATAR HALDE BULUNDU

İçeri giren ekipler Nijerya'lı adamın evin salonunda üzerinde kıyafetleriyle yüzüstü yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemelerde, Prince'ın 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Adamın cansız bedeni üzerinde bir süre inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri herhangi darp ve kesici alet izine rastlanılmadığını belirtti. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Prince’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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