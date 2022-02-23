Çığ, Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düştüğünün tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
Hindistan’da çığ düştü: 7 asker öldü Hindistan’da geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 asker hayatını kaybetti.
Avusturya’da çığ faciası! 4 ölü, 1 de kayıp var Avusturya’nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss bölgesinde yaşanan olayda çığ düşmesi sonucu 4 kişi canından olurken1 kişinin de kaybolduğu öğrenildi.