Türkiye Gazetesi

Ahmet Şahin (17) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Ö.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıpa kaldırılırken jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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