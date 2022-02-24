Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Çay’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pelikan türüne rastlandı. Dünya üzerinde nadir görülen Tepeli pelikan, Türk fotoğrafçı tarafından görüntülendi.

TEPELİ PELİKAN AVRUPA'DAN MOĞOLİSTAN'A KADAR YAYILIŞ GÖSTERİYOR

Tepeli pelikan, ilk defa Batı Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı Çayında fotoğraflanan tepeli pelikan türü, Batı Karadeniz'de gözlemlenen ilk Tepeli Pelikan türü oldu. Kazakistan ve Hazar Denizi civarında koloni olarak arasında yaşayan tepeli pelikan familyasına ait bir pelikan türü olan ve literatürde “Pelecanus crispus” olarak biliniyor.



Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı’da fotoğraflanan pelikan türü, sonbaharla birlikte Güneydoğu Avrupa'dan Moğolistan'a kadar uzanan coğrafyada yayılış gösteriyor. Tepeli Pelikan türünün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'da bulunduğu belirtildi.

Vatandaşlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi. Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Alaplı Çayına mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.

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