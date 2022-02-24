Türkiye Gazetesi

Maltepe D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü, durakta yolcu bekleyen minibüse arkadan çarptı. Yola savrulan minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCU BEKLERKEN İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI

Sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Kaza esnasında minibüste bulunan yolculardan Şahin Tuna, “Minibüs yolcu beklerken İETT aracı arkadan sert bir şekilde çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Yerden zor kalktım. Sanırım üzerime birileri düştü. Biraz ağrım var. Can kaybı olmasa da yaralananlar oldu” diye konuştu.

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