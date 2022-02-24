Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat 15.30 sıralarında 5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Okulu saran yoğun dumanı gören üniversite öğrencileri panikle fakülteyi boşalttı. Yangını görenler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

“CAMLARDAN DUMANLARI GÖRDÜK”

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı” dedi.

İplik fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor Tuzla'da iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.