Türkiye Gazetesi

Atakum ilçesinde 39 yaşındaki Ayşegül H., yakınları tarafından evinin yatak odasında kravatla gardrobun kapısının koluna asıl halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Ayşegül H.'nin öldüğünü tespit etti

İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ OLABİLİR

Ayşegül H.'nin ölümü şüpheli bulundu. Kadının intihar mı ettiği yoksa birileri tarafından mı asılarak intihar süsü verildiği araştırılıyor. Ayşegül H.'nin cenazesi polisin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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