Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Sincan ilçesinde ikamet eden bir kişi, babasını darp ederek öldürdü. Ardından kardeşini arayarak helallik isteyen şahıs, balkondan atlayarak intihar etti.

"BABAMA BİR ŞEY YAPTIM, HAKKINI HELAL ET"

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde ikamet eden Faruk Ç. (34), kardeşi F.Ç'yi arayarak “Babama bir şey yaptım, hakkını helal et” dedi. Bunun üzerine kardeş F.Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç.’nin (73) cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayan Faruk Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesine götürülen Faruk Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Babası öldürülen genç, taziye bitmeden katil oldu Adana’da babası öldürülen genç, babasının taziyeye gelen iş ortağına kurşun yağdırarak henüz taziye bitmeden katil oldu.

2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döverek ağır yaralayan ve annenin gizli çekimi ile ortaya çıkan dehşet görüntülerinin ardından cani baba tutuklanmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan cani baba çocuğunu bir anda gözü karararak dövdüğünü söylerken, eşini SEGBİS ekranında görünce korkarak ağlamaya başlayan anne Göç’ü ise mahkeme başkanı sakinleştirdi.

28 yaşındaki genç babası tarafından öldürüldü Muğla'da yaşanan olayda bir baba 28 yaşındaki oğlunu silahla öldürdükten sonra jandarmayı arayıp kendini ihbar etti.