Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya krizinin ardından, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada; Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferlerini iptal edildiği bildirildi.

UÇUŞLAR 4 MART'A KADAR İPTAL EDİLDİ

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 08503330849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

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