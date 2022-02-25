Türkiye Gazetesi

Evlenmeye hazırlanan bir gelinin, damat tarafına verdiği istek listesi, sosyal medyada gündem oldu. Düğün masrafları ve gelinin isteklerinin yer aldığı listenin maliyeti ağızları açık bıraktı.

GELİNİN VERDİĞİ LİSTE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada, evlenme aşamasında olan bir gelinin damat tarafına verdiği liste gündem oldu. Verilen listede, gelin tarafının ve gelinin istekleri yer alıyordu. Listenin maliyeti ise dudak uçuklattı.

KARDEŞİ 10 BİN TL’LİK HEDİYE İSTEDİ

Ev, altınlar, ev eşyaları, gelinlik ve hediyeler gibi taleplerin bulunduğu listenin 568 bin TL tuttuğu görüldü. Listede en dikkat çeken detay ise gelinin kardeşi için istenen 10 bin TL'lik hediye oldu.

İşte o liste;

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