Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Cengiz'in ailesi ve nişanlısının da katıldığı duruşmanın Boz'un avukatları tarafından kapalı yapılması istenirken mahmeme başkanı talebi redderek, Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayan Adli Tıp raporunu da sundu.

ŞİZOFREN OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Sanık Boz savunmasında, şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Kafamın içerisinde şeytan benimle sürekli konuşuyor. Şeytan bana 'Dışarı çık insan öldür, dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının olay gününü anlatmasını istemesi üzerine sanık Boz, "Olay için çok pişmanım, çok özür dilerim. Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana dışarda insan öldür dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Boz, bu sırada cinsiyet ayrımı yapmadığını söyledi.

Mahkeme başkanının, savcılık aşamasında "Sinirliydim, moralim bozuktu. Daha kolay olduğu için de kadın öldürmeyi tercih ettim" şeklindeki ifadesi hatırlatarak, neden böyle söylediğini sorduğu sanık Boz ise "Sinirlendiğim doğru, ama diğer söylediklerimi hatırlamıyorum." cevabını verdi.

MAHKEME BAŞKANININ SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Mahkeme başkanının olayda kullandığı kılıca ilişkin "Bu kılıcın ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını biliyor musun? Samuraylar erdemleri gereği kullanıyorlar. Onursuzluk durumu olursa ölmek erdemliliğini göstermek için bu kılıcı karın bölgelerine saplıyorlar. Biliyor musun bu özelliğini?" diye sorduğu sanık Boz, hayır bilmiyorum cevabını verdi.

Söz verilen sanık Boz'un avukatı ise Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı dileyerek, sanığın ailesinin de yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, bu olayın sanığın akıl hastası olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

CENGİZ'İN AİLESİ ADALET İSTEDİ

Baba Avni Cengiz, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Hakim bey çok iyi öğretmişler, anlatıyor da... ilk okul talebesi gibi anlatıyor. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Konuşması sırasında göz yaşlarını tutamayan anne Beyhan Cengiz de, "Sayın hakim hiç acımadan tanımadığı birini zalimce sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı vermenizi diliyorum. Burada sabrın çok zor olduğu bir durumda size saygımızdan sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size." dedi.

Ağabey Fatih Cengiz de "İlk okul seviyesinde ezberletilmiş bu anlatılanlara eğer adalet inanacaksa, ki ben inanacağını zannetmiyorum. Adalete inanmak istiyorum. Başak Cengiz'in ne kadar iyi bir insan olduğuna laf yetmez. Melekti. Sanıktan şikayetçiyim. Sanık hakkında aldırılan raporlara inanmıyorum. Sanığın ilk aşamasında çok akıllıca verdiği ifade var. Plan yapmış." şeklinde konuştu.

AİLE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ailenin konuştuğu sırada duruşma salonunda bulunanların da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da "Ezberletilmiş cümleler sarf ediliyor. Sanık sadece Başak'ı değil geleceğimizi de katletmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetinde kahreden detay Ataşehir'de evine dönerken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde bilirkişi raporu geldi. Raporda, Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenen Cengiz'in dönüp arkasına bakarak katiliyle göz göze geldiği açıklandı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasına samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı.

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanığın avukat annesi konuştu: İstifa ediyorum Başak Cengiz’i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Necla Yomra yaptığı açıklama ile Boz’un müdafiliğinden istifa ettiğini duyurdu.