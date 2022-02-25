Türkiye Gazetesi

25 Temmuz 2019 tarihinde Akçadağ ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Elif Gültekin’in evde babasının silahıyla kendini vurduğu iddiası üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE İNTİHAR DEMİŞTİ

Göğüs kısmından ağır yaralı olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gültekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aile yakınları küçük kızın babasına ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürse de Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin aile yakınlarını 4 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldığı olayda, Elif Gültekin’in intihar etmediği, ailesinin baskısı sonucu kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Elif Gültekin’in cinayete kurban gittiğinin belirlenmesinin ardından küçük kızın ailesinin yaşadığı Keklikpınarı Mahallesi’nde bulunan ikamete jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Gültekin’in babası, annesi ile 2 kardeşi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Elif Gültekin’in 2 kardeşinden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer kardeşi ile baba ve anne elektronik kelepçe takılarak ev hapis cezasına çarptırıldı.

İntihar dediler, cinayet çıktı! Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın’ın soruşturması yeniden başlatıldı.

4 yıl önceki şüpheli ölümün ardından cinayet çıktı Bartın’da 4 yıl önce meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.