Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken ise aldığı acı haber ile yıkıldı.

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Ece Erken, önceki gün ortaya çıktı. Son derece bitkin görünen ünlü sunucu, soruları cevapsız bıraktı.

HÜZÜNLÜ PAYLAŞIM!

Ece Erken, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Erken yaptığı paylaşım ile herkesi hüzünlendirdi.

'HİÇ BIRAKMAYACAKTIN'

Erken şu ifadeleri kullandı: Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek yakan paylaşım Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurularak hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Erken, “Ne çok sevmişim seni ben, canım nasıl yanıyor bir bilsen” ifadelerini kullandı.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Silah bulundu Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı gözaltı sayısı 17’e yükselirken cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet silahı emniyet güçleri tarafından bulundu.

Ece Erken'den Mahmutyazıcıoğlu'nun mevlidi sonrası yeni açıklama: Hocayla konuştum... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, eşi için düzenlediği mevlidin ardından açıklama yaptı. Ayakta durmakta güçlük çeken Erken, hocayla konuştuğunu ve eşini üzmemek için artık ağlamayacağını belirterek "Ama çok zor, dayanamıyorum" dedi.