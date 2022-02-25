Türkiye Gazetesi

Uşak'ta Cuma namazına gitmediği için vatandaşların merak edip evine gittiği cami imamı, ölü olarak bulundu.

KÖY HALKI KONTROLE GİDİNCE ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI

Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak Köy Cami İmamı Hasan Balta (35), bugün sabah namazı ve Cuma namazına katılmadı. Evde tek yaşayan cami imamını merak eden köy sakinleri, kontrol etmek amaçlı evine gitti. Çalınan kapının açılmamasının ardından jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleriyle birlikte eve giren vatandaşlar, imam Hasan Balta’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sobadan sızan karbon monoksit gazından dolayı hayatını kaybettiği belirlenen imamın cenazesi yapılan inceleme çalışma ardında otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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