Türkiye Gazetesi

Saat 17.15 sıralarında Gelik beldesinde bulunan ve kaçak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre, ocakta tavan göçme sonrasında Hamza K. isimli işçi ile yabancı uyruklu bir işçi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve tahlisiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de ocak çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

AÇMA SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Öte yandan, göçük yaşanan kaçak maden ocağının, geçtiğimiz günlerde yakalanan 11 Afgan işçinin çalıştığı ocak olduğu ve daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında işçilerin göçük altında kaldığı iddia edildi.