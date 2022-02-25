Türkiye Gazetesi

100. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre tavuk döner yiyen 13 kişi mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Karabük ve Safranbolu ilçesindeki hastaneye başvuran vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

TAVUK DÖNERDEN NUMUNE ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk dönerden numune alındığı öğrenildi.

Gıda zehirlenmesini önlemede en etkili içecek: Şalgam Hitit Üniversitesi’nde yapılan araştırma gıda zehirlenmelerinde en çok etkili olan içeceğin şalgam suyu olduğu tespit edildi. Şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan mikroplarla savaşarak gıda zehirlenmelerine engel olduğu ortaya koyuldu.

Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi, iki kişi hayatını kaybetti Aydın’ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.