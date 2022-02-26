Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokak’taki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki A.K.’nin odasına giren anne, kızını hareketsiz şekilde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.K.’nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

A.K.’nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

48 yaşındaki şahıs babasının evinde ölü bulundu Muğla’nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut babasının evinde ölü olarak bulundu.

Cenazeye giden adam, mezarlıkta ölü bulundu Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde evinden akrabasının cenazesine katılmak için ayrılan adam mezarlıkta ölü bulundu. Sır ölümde yaşlı adamın cenazaye hiç gitmediği ve parmak uçlarına kadar çamurla kaplanmış olduğu öğrenildi.