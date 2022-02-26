Türkiye Gazetesi

Tepebaşı Baksan Sanayi Sitesi’nde yer alan mermer atölyesi işletmeleri, sektörde eleman yetersizliği sorununun gün geçtikçe arttığını dile getirdi. Mermer işinin biraz ağır olduğunu ve bu sebeple işe giren çalışanların kısa süre bıraktıklarını belirten işletmeler, ustaların çıraksız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Çoğu gençlerin masa başı çalışmak istediğini vurgulayan mermerciler, günlük 200 lira ya da aylık 6 bin lira maaşla bile ağır iş yapmak istemediklerini aktardı. Patron olarak çoğu işi kendilerinin yaptığını söyleyen işletmeciler, çırak yetersizliği nedeniyle ileride sektörün değerleneceği tahmininde bulundu.

KENDİMİZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ

Eskişehir’de mermer atölyesi işletmecisi Ercan Büyükkebabçı, “Sektör şu an zor durumda. Yeni yetişen bir eleman yok. Ustaların yanında günlük 200 liraya çalışacak çırak bulamıyoruz. Patron olarak kendimiz çalışmak zorunda kalıyoruz. Eleman yetişmemesinden dolayı mermer işi ileride altın gibi değerli haline gelecek diye tahmin ediyorum. Gençlerin böyle işlerede yönelmesi lazım” dedi.

Ayasofya’da kırılan mermer bloğun içinden gizemli notlar çıktı Ayasofya Camii’nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıkması ile ortaya çıkan gizemli parşömenler hakkında inceleme başlatıldı. Parşömende Runik alfabesi olduğu değerlendirilen yazı ve çizimler görüldü.

Mermer ocağında greyder lastiği patladı, yaralılar var Karabük’ün Eflani ilçesinde bir mermer ocağında greyder lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.