Türkiye Gazetesi

Yazar Zeynep Işık Büyükbay, derin araştırmaları neticesinde elde ettiği bilgileri harmanlayarak 'Mizaç İlmi ve Varlığın Tahlili' isimli kitabını çıkardı. Her insanın bir mizaçla doğduğunu belirten Zeynep Işık Büyükbay, "Mizaç, dört elementin insan üzerindeki huy, varoluş, karakter olarak ortaya çıkışıdır. Aslında hepimizin bildiği dört element olan hava, su, ateş ve toprak bizim benliğimizi oluşturuyor. Dört elementi (mizacı) fiziksel ve ruhsal olarak kişide keşfedebiliriz. Kişi kendinde hangi elementin ağır bastığını da keşfedebilir. Ten rengimiz, kemik yapımız, kilo alma şeklimiz, el yapımız, dilimizin rengi gibi, bizi biz yapan birçok fiziksel özellik ve veri sayesinde, hangi mizacın bizde baskın olduğunu anlayabiliriz" dedi

BESLENME ŞEKLİ KİŞİNİN DAVRANIŞINI ETKİLER

Beslenme düzeni ve yapılan diyetlerin, herkese yarar sağlayacağını savunan bir yapının yanlış olduğunu vurgulayan Büyükbay, "Sürü psikolojisi ile mizacımızı keşfetmeden ortak bir bilinç ile hareket etmemiz doğru değil. Sizi siz yapan yediklerinizdir. Beslenmeyi küçümsemeyin. Beslenme düzeni kişinin kendisine özel olmalıdır. Beslenme şekli, kişinin davranışını bile etkiler" diye konuştu.