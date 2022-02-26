Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde A. Z. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 1 Sokak üzerindeki ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramasını öneldi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının söndürülme çalışmaları esnasında A.Z. ’nin annesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri A.Z.’yi bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İplik fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor Tuzla'da iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.