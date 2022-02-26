Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın teras katında olay meydana geldi. Binanın teras katında tek başına yaşayan bir bankada güvenlik görevlisi olan Yasin Çakmak (46) bir anda fenalaştı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Çakmak’ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine ise polis ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri Çakmak’ın kız arkadaşının ifadesine başvurdu. İlk değerlendirmede şahsın kalp krizinden öldüğü tahmin edilse de kesin ölüm nedenin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

48 yaşındaki şahıs babasının evinde ölü bulundu Muğla’nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut babasının evinde ölü olarak bulundu.

Cenazeye giden adam, mezarlıkta ölü bulundu Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde evinden akrabasının cenazesine katılmak için ayrılan adam mezarlıkta ölü bulundu. Sır ölümde yaşlı adamın cenazaye hiç gitmediği ve parmak uçlarına kadar çamurla kaplanmış olduğu öğrenildi.