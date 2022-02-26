Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Ukraynalılar bir araya gelerek, Rusya’yı protesto etti. Atatürk Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan Ukraynalı vatandaşlar, ülkelerinin bayraklarını alarak, milli marşlarını okudu. İngilizce ve Türkçe olarak "Savaşa hayır" ve "Putin öldürmeyi durdur" yazılı döviz açan Ukraynalılar, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

TÜRK DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Protestoda grup adına konuşan Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Svitlana Borovska, dünyaya seslenerek, “Rus ordusu, Ukrayna topraklarını ele geçirmeye, güç kullanarak yok etmeye çalışıyor. Bu bir savaş eylemi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bir saldırı. Ukrayna kendini korumaya çalışıyor. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Türk dostlarımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanına, siyasi, askeri ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Türk halkından da egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna’yı içtenlikle desteklemesini talep ediyoruz” dedi.

Protesto sonrasında Türkiye’ye teşekkür ederek dağılan Ukraynalı vatandaşlar, her gün toplanarak bu eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan: 1000 tanksavar, 500 füze gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler büyürken yalnız mücadele ettiklerini söyleyen Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan geldi. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini açıkladı.

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