Türkiye Gazetesi

Ankara’da vatandaşlar Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için saatler içerisinde Ukrayna Büyükelçiliğine onlarca insani yardım malzemesi getirdi.

Ukrayna Büyükelçiliği bu örnek davranış karşısında, Twitter hesabından “Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli. Bugün Mevlana’nın ’aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor” mesajını paylaştı.

TÜRK HALKINDAN BÜYÜK DESTEK

Öte yandan Büyükelçiliğin Twitter ve Facebook hesaplarından TL ve Dolar ile bağış yapmak isteyenler için IBAN numaraları paylaşıldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı yaptıkları bağışların görüntülerini yayınlayarak Ukrayna’ya destek açıklaması yaptı.

Türk öğrencilerden yardım çağrısı: Bir an önce Ukrayna'dan tahliye edilmek istiyoruz Ukrayna’da bulunan 3 Türk üniversite öğrencisi silah sesleri altında bir video kaydı alarak, bir an önce tahliye edilmelerini istedi.

Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan: 1000 tanksavar, 500 füze gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler büyürken yalnız mücadele ettiklerini söyleyen Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan geldi. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini açıkladı.