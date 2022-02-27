Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen S.A. isimli koca ile boşanma aşamasındaki eşi A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A. yanında getirdiği bıçakla eşi A.A.’ya saldırarak 4 farklı yerinden bıçakladı.

"MUTLU MUSUN" DİYE KOCASINA BAĞIRDI

Caddede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek koca S.A.’yı yakalayıp A.A.’nın hayatını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan S.A.’yı yere yatırarak gözaltına aldı. Bu sırada yaralı kadın, ‘Mutlu musun şimdi?’ diyerek kendisini bıçaklayan eşine tepki gösterdi. Kadının kocasına tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOCA GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın A.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan koca S.A. ise emniyete götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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