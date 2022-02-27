Türkiye Gazetesi

Konak'ta bir apartmanın en üst katında yaşanan yangında Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu (20) dumandan zehirlenerek can verdi. Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu anında yetkililere bildirdi.

YANGIN 2 GENCİ HAYATTAN KOPARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in yarın, babasının ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.



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