Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kuşkonmaz özü ile temizleyebileceğiniz cildinizde sivilcelerinizle de vedalaşabilirsiniz. İçerdiği C vitamini cildi besler, kuruluğun önüne geçer. Hamilelere de öğünlerinde yer verilmesinin önerildiği bu bitki fetusun sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Kuşkonmaz gebelerin her gün almaları gerektiği folat bakımından oldukça zengin bir besindir. Öte yandan kadınlar kemik erimesi rahatsızlığında erkeklere göre daha fazla risk altında. Özellikle de 50 yaş üstü kadınlarda bu risk daha da artıyor. Bir bardak kuşkonmaz, günlük önerilen K vitamini alımının yarısından fazlasını sağlar. Bu da kalsiyum emilimini arttırarak kemik sağlığına katkıda bulunur.

Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar fiyatı 10 kat artıyor Tarladan 2 liraya çıkan salatalık, iki komisyoncu ve bir tüccarın elinden geçtikten sonra markete 16-18 liraya giriyor. Market kendi kârını üzerine koyarak kilosunu 25-30 liradan satışa çıkarıyor. Üretici ise “Biz direkt olarak markete ürünü satamıyoruz. Büyük bir rant var ve bu zinciri kırdırmazlar. Fiyatlar hallerde belirleniyor. Market de kârını koyunca fiyat bu oluyor” diyor.

Gül, papatya değil patlıcan ve biber kullandı: Bu da sebze buketi Karaman'da bir çiçekçi, farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan buket yaptı. Maliyeti 150 lirayı bulan buket görenleri şaşırtıyor.