Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 28 Şubat 2022 hava durumu raporunu ve önümüzdeki beş günün değerlendirmesini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Balkanlardan gelen soğuk hava ile birlikte kar yağışı Trakya'dan yurda giriş yapacak. Bugün Edirne ve Kırklareli'de etkisini hissettirecek olan kar yağışı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis'te kendisini gösterecek.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinde ise gün içerisinde sağanak yağış bekleniyor.



28 Şubat 2022 hava durumu tahmin haritası

KAR YAĞIŞI GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta içerisinde sağanak vekar yağışı beklendiğine dair uyarıda bulundu. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan kar yağışı, İstanbul'da da etkisini hissettirecek.

İstanbul 28 Şubat Pazartesi günü yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak şeklinde etkisini sürdürecek yağışlı havanın, havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına brakması bekleniyor.

2 Mart Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği rapor edildi. Kentte 3 Mart Perşembe günü ise yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR BATIDA 2-4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

28 Şubat - 4 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15