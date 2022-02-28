Türkiye Gazetesi

İSKİ 1 Mart ve 2 Mart su kesintisi uyarılarını yayınladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nden yapılan açıklamada Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle 1 Mart'ta Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına, 2 Mart'ta ise Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyeceği açıklandı. Kesintilerin yaklaşık olarak 18 saat sürmesi bekleniyor.

1 Mart Salı 09.00 - 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler:

Ataşehir: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe: Fındıklı Mahallesi.

Pendik: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

İstanbul barajlarındaki doluluk 1 haftada yüzde 20 arttı İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 76.84'e yükseldi. Kentte etkili olan karın erimesi ve ardından sağanak yağışla birlikte hızla yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 20 arttı.