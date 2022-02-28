Son dakika deprem haberlerine bir yenisi eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7.34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça Yazıköy'e 145.9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Marmara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 'uyarıcı' nitelikte olduğunu söyledi.